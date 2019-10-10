«Хрущевка» под снос оказалась крупнейшим бизнес-центром Москвы

Самым крупным бизнес-центром в Москве оказалась панельная «хрущевка» по адресу Вернадского, 24. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, со ссылкой на автоматическую проверку «Такском-Досье».

Отмечается, что в жилом доме зарегистрировано 1113 организаций, однако еще 24 сентября их было 522. Для сравнения в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.

«Жители «хрущевки» на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — добавляет «Такском».

Это панельное здание 1962 года включена в программу реновации, которая предполагает ее снос.

Согласно имеющейся информации, в объявлении, размещенном в интернете, предлагается зарегистрировать фирму на 11 месяцев как минимум за 35 тыс. рублей. Также там отмечается, что можно будет не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой и других органов контроля, так как помещение всегда «готово к любым гостям». Так, можно сделать вывод, что регистрация больше тысячи фирм приносит не менее 39 млн рублей.