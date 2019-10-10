Россиян ожидает страховая пенсия в 16,4 тысяч рублей

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Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что страховая пенсия для тех, кто уже не работает, в следующем году станет больше. Об этом сообщает kp.ru.

Так, в 2020 году она вырастет за счет повышения на 6,6%, которое заложено в бюджет страны и составит 16,4 тыс. рублей.

По прогнозам на 2022 год, эта сумма станет равна 18,3 тыс. рублей.

Уточняется, что в следующем году индексация затронет больше 15 миллионов человек.

Данные слова прозвучали на заседании комитета Госдумы по социальной политики и делам ветеранов.