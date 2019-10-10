Сбой в работе «Почты России» в Петербурге произошел из-за нового ПО

Все отделения «Почты России», которые находятся в Санкт-Петербурге, перестали принимать и отправлять письма, посылки и переводы вечером в четверг, 10 октября. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Уточняется, что в отделениях из стоя вышли все информационные системы, у отделений скапливаются очереди.

Отмечается, что причиной сбоя в работе стала установки нового программного обеспечения.

Руководитель пресс-службы Ксения Грауверг заявила, что неполадки будут устранены в течение часа.