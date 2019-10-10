Украина не вернет Приватбанк Игорю Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не намерены возвращать Приватбанк его бывшему совладельцу, предпринимателю Игорю Коломойскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер рассказал о своей позиции в ходе пресс-конференции в Киеве 10 сентября.

«Украина нет», — отметил Зеленский на вопрос журналиста о том, вернет ли Киев Приватбанк Коломойскому.

«ПриватБанк» национализирован в 2017 году.

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