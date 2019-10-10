Украина не вернет Приватбанк Игорю Коломойскому
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не намерены возвращать Приватбанк его бывшему совладельцу, предпринимателю Игорю Коломойскому. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский лидер рассказал о своей позиции в ходе пресс-конференции в Киеве 10 сентября.
«Украина нет», — отметил Зеленский на вопрос журналиста о том, вернет ли Киев Приватбанк Коломойскому.
«ПриватБанк» национализирован в 2017 году.
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