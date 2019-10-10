В Минздраве порекомендовали решить вопрос с дефицитом врачей с помощью мигрантов

В Минздраве предложили привлекать медицинских специалистов из числа мигрантов из-за нехватки кадров. Об этом сообщает «Известия».

Как отмечается, российские специалисты могут покрыть лишь 4% потребности страны во врачах.

В случае привлечения медспециалистов из других стран планируется выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.

«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», — говорится в сообщении.

В Минтруде уточнили, что в случае конкуренции список персонала будет регулироваться.

В настоящее время лишь в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— От водителей до врачей: чем зарабатывают мигранты в России

— «Без фокусов»: Путин рассказал о доплатах медикам

— В российских регионах отметили нехватку работников