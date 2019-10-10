В Минздраве порекомендовали решить вопрос с дефицитом врачей с помощью мигрантов
В Минздраве предложили привлекать медицинских специалистов из числа мигрантов из-за нехватки кадров. Об этом сообщает «Известия».
Как отмечается, российские специалисты могут покрыть лишь 4% потребности страны во врачах.
В случае привлечения медспециалистов из других стран планируется выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.
«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», — говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что в случае конкуренции список персонала будет регулироваться.
В настоящее время лишь в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.
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