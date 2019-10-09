В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

close
Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой законодательства о точечной постройке высоток в городах, сообщает РИА «Новости».

Он предложил запретить точечную застройку для того чтобы не нарушать исторический центр современными высотками, а также с целью уберечь жителей от проблем, поскольку под строящие многоэтажные здания не всегда рассчитана инфраструктура.

Володил сказал, что имеет смысл создать рабочую группу, которая займется разработкой соответствующей законодательной инициативы. Вице-премьер России Виталий Мутко, присутствовавший во время правительственного часа, согласился создать такую группу.

Тогда председатель распорядился подготовить проект постановления, внести в него пункты по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства, а также вместе с профильным министерством и Мутко согласовать подходы при внесении законодательных инициатив профильным комитетам.

Это будет сделано с целью внедрения этих законопроектов до конца года.