В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой законодательства о точечной постройке высоток в городах, сообщает РИА «Новости».

Он предложил запретить точечную застройку для того чтобы не нарушать исторический центр современными высотками, а также с целью уберечь жителей от проблем, поскольку под строящие многоэтажные здания не всегда рассчитана инфраструктура.

Володил сказал, что имеет смысл создать рабочую группу, которая займется разработкой соответствующей законодательной инициативы. Вице-премьер России Виталий Мутко, присутствовавший во время правительственного часа, согласился создать такую группу.

Тогда председатель распорядился подготовить проект постановления, внести в него пункты по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства, а также вместе с профильным министерством и Мутко согласовать подходы при внесении законодательных инициатив профильным комитетам.

Это будет сделано с целью внедрения этих законопроектов до конца года.