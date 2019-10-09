Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ожидается, что ослабление роста продолжится на фоне слабых показателей по торговле и инвестициям.
Аналитики отметили, что прогноз снижен из-за возобновления напряженности в торговле между крупнейшими игроками.
В 2020 году также ожидается, что рост составит 2,5%. В развивающихся странах — 1,8%, достигнув минимума за четыре года.
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