Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что ослабление роста продолжится на фоне слабых показателей по торговле и инвестициям.

Аналитики отметили, что прогноз снижен из-за возобновления напряженности в торговле между крупнейшими игроками.

В 2020 году также ожидается, что рост составит 2,5%. В развивающихся странах — 1,8%, достигнув минимума за четыре года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%