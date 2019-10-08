Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

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Участники акции «Флаг моего государства» в честь Дня народного единства в Севастополе, 4... Участники акции «Флаг моего государства» в честь Дня народного единства в Севастополе, 4...
Участники акции «Флаг моего государства» в честь Дня народного единства в Севастополе, 4...
Василий Батанов/РИА «Новости»

В ноябре россияне смогут отдыхать от работы три дня подряд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

Это связано с тем, что государственный праздник День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому нерабочими окажутся целых три дня.

Жители России будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября.