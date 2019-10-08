ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА «Новости».

Так, в 2017 году в республике Татарстан превышение расходов над доходами составило 44,8%, что равно 458 миллиардов рублей, а в Саратовской области - 31,5%, или 141 миллиард рублей.

По ее словам, это свидетельствует о высоком уровне «теневых» зарплат в стране. То есть, немалая часть доходов граждан не способствует развитию экономики регионов.

Бондарчук отметила, что сложившаяся ситуация требуют дополнительного внимания властей — как региональных, так и федеральных. Совместными усилиями им предстоит переломить эту тренденцию.

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