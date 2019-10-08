Минэкономразвития пояснило рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что вопрос заморозки на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей — единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора поднимался, однако эта инициатива не нашла поддержки в Минфине.

До этого ведомство предложило поднять единый налог на вмененный доход (ЕНВД), торговый сбор, а также заменяющий налоги патент с 2020 года на 4,9%. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года, когда рост составил 7,5%.