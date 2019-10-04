Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями учителей
В преддверии Дня учителя названы регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями учителей в России. Об этом сообщают «Известия».
Самые высокооплачиваемые вакансии учителей представлены в Москве. Там кандидатам в среднем предлагают 43,2 тыс. рублей.
На втором месте — Санкт-Петербург (32,8 тыс. рублей). На третьем месте — Тюмень — 30,7 тыс. рублей.
Самые низкооплачиваемые вакансии на должность учителя находятся в Воронеже. где в среднем учителям предлагают зарплату в 17,8 тыс. рублей.