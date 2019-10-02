Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года
Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что наиболее заметно увеличение стоимости на такие продукты, как яйца, сахар и мясо птицы. За восемь месяцев 2019 года продукты питания подорожали на 1,7%.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что повышение цен не превышает уровень инфляции.
Увеличение цен на курятину и яйца связали с сезонным дорожанием кормов, а повышение стоимости на сахар — с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличением издержек производства.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили об увеличении цен на молочную продукцию.