Украина возобновила импорт электроэнергии из России, узнали СМИ
Украина возобновила принятие поставок электроэнергии из России. Об этом сообщает информагентство «Украинское новости».
Представители оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго» подтвердили эту информацию.
В пресс-службе «Укрэнерго» не уточнили название российской компании, которая осуществляет поставку, а также какие при этом были поставлены условия.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как экономика Украины справилась с потерями на рынках России.