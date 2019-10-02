Украина возобновила импорт электроэнергии из России, узнали СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12485587/Depositphotos_93017444_l-2015-pic905-895x505-70029.jpg">

Украина возобновила принятие поставок электроэнергии из России. Об этом сообщает информагентство «Украинское новости».

Представители оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго» подтвердили эту информацию.

В пресс-службе «Укрэнерго» не уточнили название российской компании, которая осуществляет поставку, а также какие при этом были поставлены условия.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как экономика Украины справилась с потерями на рынках России.