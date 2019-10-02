В Минэнерго надеются на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на построение «Северного потока-2» по заявленному маршруту через Данию, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Москва по-прежнему уверенна в том, что у Дании нет причин не давать разрешения на проведение газопровода.
«Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения», — сказал Новак.
При этом он отметил, что возможны и различные иные варианты развития событий, если в разрешении откажут. В таком случае, это скажется лишь на стоимости проекта и длительности его реализации — он станет несколько дороже.
Уточняется, что «Северный поток — 2» построили на 83%.