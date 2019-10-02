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Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что надеется на реализацию проекта «Северный поток - 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на отсутствие разрешения со стороны Дании. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что Москва все еще ожидает решения Королевства по данному вопросу.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения - просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован,» — пояснил Новак.

Он также отметил, что российская сторона не находит оснований в отказе разрешения.

Новак добавил, что в настоящее время многие страны оказывают поддержку в реализации «Северного потока - 2».

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» построили на 83%.