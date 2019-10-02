ФНС сочла провокацией сведения об утечке данных 20 млн росссиян

Федеральная налоговая служба считает информацию об утечке данных 20 млн россиян провокацией, говорится в заявлении службы. Так там прокомментировали статью британской исследовательской компании Comparitech.

«Проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки. ФНС России уже направила официальное письмо об инциденте в ОЭСР», - указали в ФНС.

Более того, формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в ведомстве. Как указывают в ФНС, «часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах налоговой службы».

Сейчас сайт, сообщивший об обнаружении в поисковых системах базы данных, недоступен. По информации Forbes, компания утверждала, что там содержались имена, адреса, телефоны, ИНН и сумму уплаченных налогов 20 млн россиян, а специалистам удалось «добиться того, что доступ к ней был закрыт».