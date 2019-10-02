Помпео опубликовал фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya доставляет нефть в Сирию. Об этом сообщил на своей странице в твиттере.

По мнению политика, мировые лидеры не смогут призвать Иранскую республику к ответственности, если ее нефть окажется на сирийской территории.

«Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа Великобритании о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии» — написал Помпео в Twitter.

Кроме того, госсекретарь разместил под постом фотографию, на которой изображены два судна, пришвартованные недалеко от сирийского города Банияс, где находится нефтеперерабатывающий завод. Один из танкеров отмечен как Adrian Darya 1.

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционной список иранский танкер.