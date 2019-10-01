«Северный поток — 2» построили на 83%
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Газопровод «Северный поток — 2» построен на 83%, заявили в «Газпроме». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Газпром» в настоящее время уложил 2042 км газопровода по дну Балтийского моря.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что проект «Северный поток — 2» является неким постепенным снятием санкций с России.