«Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 83%, заявили в «Газпроме». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Газпром» в настоящее время уложил 2042 км газопровода по дну Балтийского моря.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что проект «Северный поток — 2» является неким постепенным снятием санкций с России.