В Грузии зафиксирован самый низкий турпоток за последние 10 лет

Грузинские международные аэропорты Тбилиси и Батуми столкнулись с самым значительным снижением пассажиропотока за последние годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

По словам Закарадзе, в Тбилиси пассажиропоток снизился на 17%, в Батуми — на 12%.

В связи с этим, по прогнозам грузинских властей, страна может потерпеть убытки в $710 млн. Такие результаты во многом вызваны прекращением прямого авиасообщения с Россией.

Ранее сообщалось о сокращении общего турпотока из России в Грузию на 70%.