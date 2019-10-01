На перепись населения выделят 33 млрд рублей

Для переписи населения в 2020 году в общей сложности потратят 33 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя Федеральной службы государственной статистики России (Росстата) Павла Малкова.

Как отмечается, половина этой суммы будет направлена в фонд оплаты труда, четверть — на техническое оснащение, обработку больших данных и закупку техники.

Известно, что волонтеры переписи впервые будут использовать электронные планшеты. На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.