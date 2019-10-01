«Роснефть» раскрыла Ключевые принципы в области налогообложения

«Роснефть» первой из российских компаний нефтегазового сектора опубликовала Ключевые принципы в области налогообложения.

«Ключевые принципы в области налогообложения отражают накопленный опыт Компании в реализации налоговой функции, а также тенденции развития налоговой политики, формируемые современной фискальной средой. В их основе - безусловное и своевременное исполнение требований налогового законодательства, исчисление и уплата всех применимых налогов, сборов и пошлин», — говорится в сообщении.

Так, стратегическими задачами в области управления налогами являются защита акционерной стоимости, увеличение денежного потока, управление налоговыми рисками.

«В 2018 году «Роснефть» заплатила в федеральный бюджет налогов и сборов в 2018 году 4 трлн рублей, что составляет более 20% доходов федерального бюджета, - отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Леонид Крутаков. - Таким образом, экономика России в значительной степени зависит от состояния национальных чемпионов, системообразующих компаний, которые также формируют значительную часть инвестиционных вложений страны. Напомним также, что за последние 25 лет «Роснефть» обеспечила 90% приватизационных доходов государства со стороны всей нефтяной отрасли».

В целом с 1999 года доля компании в доходах федерального бюджета увеличилась с 1% до 28%, или с 8 млрд рублей до 4 трлн рублей за год — в 500 раз, уточнила управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«По нашим оценкам, этот показатель в пять раз превышает поступления в федеральный бюджет от всех предприятий строительной отрасли, в шесть раз больше поступлений от всей электроэнергетики и в восемь раз больше поступлений от металлургической отрасли. Подчеркнём, речь идёт о вкладе одной компании. Выплаты «Роснефти» в бюджет за последние десять лет почти в два раза превысили расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт», — отметила аналитик.

«Роснефть» также является участником системы налогового мониторинга, сейчас он действует для шести компаний группы. В 2020 году он будет применяться для 11 компаний группы.