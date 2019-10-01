Минтруд подготовил доклад о сокращении рабочей недели

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Министерство труда и социальной защиты России подготовило доклад о возможном сокращении рабочей недели в России до четырехдневной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что доклад уже направлен в правительство Российской Федерации. Однако данный вопрос предстоит изучить более подробно в дальнейшем.

В сообщении акцентируется внимание на том, что сокращение рабочей недели имеет некоторые риски. В частности, оно может привести к увеличению издержек на рабочую силу и себестоимость продукции.

Однако имеются и положительные аспекты. Инициатива может повысить эффективность труда и профессиональную трудоспособность. Кроме того, переход на сокращенку может положительно сказаться на персональном и профессиональном развитии: работник будет иметь больше времени на семью, спорт, культуру и отдых.

Далее вопрос перехода на сокращенную рабочую неделю обсудят на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ранее сообщалось, что власти протестируют на россиянах 4-дневную рабочую неделю.