На Украине пообещали не повышать налоги

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны не планирует повышать налоги. Об этом сообщают местные СМИ.

Он отметил, что увеличение налогов не входит в планы правительства Украины, а также назвал подобные экономические изменения «неправильным путем».

По мнению Гончарука, страна не должна увеличивать объемы ресурсов, «которые она пропускает через себя».

Премьер подчеркнул важность создания стимулов, которые уберут у украинцев страх вкладывать финансы в свой бизнес.

Ранее о крахе украинской экономики рассказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.