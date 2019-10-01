На Украине пообещали не повышать налоги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны не планирует повышать налоги. Об этом сообщают местные СМИ.
Он отметил, что увеличение налогов не входит в планы правительства Украины, а также назвал подобные экономические изменения «неправильным путем».
По мнению Гончарука, страна не должна увеличивать объемы ресурсов, «которые она пропускает через себя».
Премьер подчеркнул важность создания стимулов, которые уберут у украинцев страх вкладывать финансы в свой бизнес.
Ранее о крахе украинской экономики рассказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.