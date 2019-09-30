В Минтруде рассказали о повышении пенсий с 1 января

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Пенсия увеличится в среднем до 15 тыс. рублей с 1 января 2020 года в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как отмечается, изменения превысят уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).

Среднегодовое повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров зафиксируется на отметке 1 тыс. рублей.

Сумма страховых пенсий по старости для неработающих составит в среднем 16,4 тыс. рублей.

Страховые пенсии будут увеличены на 6,6%, социальные — на 7% в следующем году.

Ранее сообщалось, что Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян.