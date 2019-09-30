Россияне считают границей бедности доход в 12,5 тысяч рублей, показало исследование
По мнению россиян, семью можно считать бедной, если средний доход одного члена является ниже 12,5 тысяч рублей. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Левада-центра».
Эта цифра превышает прожиточный минимум, установленный во втором квартале 2019 года, га 11,6%. На данный момент он равняется 11,2 тысячам рублей.
Согласно результатам исследования, 40% опрошенных имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности. Доля россиян, получающих в 2019 году доход выше порога бедности — 60%, что превышает значение предыдущего года на 5%.
При этом, зарплатой для нормальной жизни россияне назвали 38,1 тысяч рублей на человека. Согласно данным опроса, такой ежемесячный доход имеют лишь 7% семей опрошенных. Реальный же доход респондентов в среднем составляет 16,8 тысяч рублей на человека в месяц.
Ранее сообщалось, что данные о доходах россиян могут попасть в бюро кредитных историй.