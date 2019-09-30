Россияне считают границей бедности доход в 12,5 тысяч рублей, показало исследование

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По мнению россиян, семью можно считать бедной, если средний доход одного члена является ниже 12,5 тысяч рублей. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Левада-центра».

Эта цифра превышает прожиточный минимум, установленный во втором квартале 2019 года, га 11,6%. На данный момент он равняется 11,2 тысячам рублей.

Согласно результатам исследования, 40% опрошенных имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности. Доля россиян, получающих в 2019 году доход выше порога бедности — 60%, что превышает значение предыдущего года на 5%.

При этом, зарплатой для нормальной жизни россияне назвали 38,1 тысяч рублей на человека. Согласно данным опроса, такой ежемесячный доход имеют лишь 7% семей опрошенных. Реальный же доход респондентов в среднем составляет 16,8 тысяч рублей на человека в месяц.

Ранее сообщалось, что данные о доходах россиян могут попасть в бюро кредитных историй.