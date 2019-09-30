Видео атаки дронов нефтяных объектов Саудовской Аравии слили в Сеть
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как дроны наносят удары по саудовским НПЗ. Запись показал CBS.
На кадрах видно с разных ракурсов, как снаряды летят в нефтяные объекты. После этого начинается пожар.
Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.
Ранее сообщалось, что саудовский принц назвал причину неудачи ПВО во время атак на НПЗ.
Атака дронов на завод Saudi Aramco, снятая камерами наблюдения. Видео: Военный осведомитель pic.twitter.com/lgfpt3FZLD— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 30 сентября 2019 г.