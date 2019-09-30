Видео атаки дронов нефтяных объектов Саудовской Аравии слили в Сеть

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В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как дроны наносят удары по саудовским НПЗ. Запись показал CBS.

На кадрах видно с разных ракурсов, как снаряды летят в нефтяные объекты. После этого начинается пожар.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Ранее сообщалось, что саудовский принц назвал причину неудачи ПВО во время атак на НПЗ.