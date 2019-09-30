Россияне сочли порогом бедности доход в 12,5 тысяч рублей
Россияне считают, что порог бедности в стране — это, когда доход одного члена семьи не превышает 12,5 тысяч рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Левада-центра».
При этом, установленный во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составил 11,2 тысяч рублей. Исследование показало, что мнение жителей России расходится с мнением властей на 11,6%.
По данным опроса, для нормальной жизни человек должен зарабатывать около 38,1 тысяч рублей. Однако реальный объем среднедушевого дохода семьи респондентов оказался в 2 раза ниже их оценок и составил 16,8 тысяч рублей.
Исходя их мнения россиян, нормально живут только 7% опрошенных.
Ранее стали известны российские регионы с наибольшим ростом зарплат.