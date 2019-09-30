Саудовский принц назвал причину неудачи ПВО во время атак на НПЗ

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Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что атаки на Saudi Aramco 14 сентября произошли из-за того, что стране угрожают со всех сторон.

По словам принца, включенные в противовоздушную оборону королевства ракетные системы Patriot и Hawk (производство США) не предназначены для уничтожения беспилотников.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», — сказал бен Салман Аль Сауд.

Кроме того, министр обороны СА назвал атаку на НПЗ «глупостью».

«Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего пять процентов мирового рынка», — подчеркнул бен Салман Аль Сауд.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии назвал «актом войны» атаки на НПЗ королевства.