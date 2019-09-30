Россияне определили порог бедности

Жители России считают, что бедность в России — это, когда доход одного члена семьи не превышает 12,5 тысяч рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Левада-центра».

Исследование показало, что в настоящее время 40% россиян, участвовавших в опросе, живут за субъективной чертой бедности.

Стоит отметить, что россияне назвали порог бедности, который на 11,6% выше установленного государством прожиточного минимума, который составляет во втором квартале 2019 года 11,2 тыс. рублей.

Также исследователи выяснили, что россиянам нормально бы жилось, если бы каждый член семьи получал минимум по 38 тыс. рублей.

Ранее Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.