Изменился список документов для трудоустройства россиян

Россияне должны будут предоставлять новые документы при устройстве на работу. Об этом говорится в постановлении Пенсионного Фонда.

На сайте ПФР появился документ, в котором говорится, что с 29 сентября жители России должны будет приносить на новую работу электронный аналог свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В этом новом документе будут содержаться следующие данные: страховой номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Отмечается, что выданные ранее бумажные версии СНИЛС будут действительны и замены не требуется.