Роспотребнадзор выступил против возвращения курилок в аэропорты

Роспотребнадзор выступил против возвращения в аэропорты курительных комнат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что вентиляция и фильтры, которые должны быть установлены в курилках, не снизят воздействие табачного дыма до допустимой нормы.

Также в ведомстве добавили, что надежную защиту могут обеспечить только те зоны, которые полностью свободны от курения.

«Вопреки общепринятому мнению создание зон, свободных от курения, широко поддерживается как курящими, так и некурящими людьми», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий курение табака в специально отведенных помещениях аэропортов.