Избрана новая глава МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) назначил Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенные по итогам совещание совета.

Отмечается, что Георгиева будет занимать пост пять лет.

«Исполнительный совет выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя на пятилетний период», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в МВФ назвали единственного кандидата на пост главы фонда.