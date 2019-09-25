В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти

Россия в 2050 году обгонит США по добыче нефти, говорится в обзоре управления по энергетике Минэнерго США (EIA). Об этом сообщает «Интерфакс».

По прогнозам EIA, добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23% по сравнению с 2018 годом. Основной рост покажет Россия (+22%), США (+11%), Канада (+126%) и Бразилия (+59%).

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б/с.

Однако отмечается, что РФ по производству газа безнадежно отстанет от США.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу, течение 10 лет на мировом газовом рынке будет три основных экспортера — Россия, США и Катар.