Исследование: «Роснефть» обогнала ExxonMobil в 10 раз на американских мультипликаторах

Капитализация крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», если бы она не обременена санкциями, а работала в налоговых и финансовых условиях США, была бы в разы выше, говорится в исследовании «БКС Премьер».

«Текущие рыночные капитализации Роснефти и ExxonMobil составляют 70 млрд долл. и 306 млрд долл. соответственно, а их прибыль за прошлый год - 8,9 млрд долл. и 20,8 млрд долл. соответственно (при том что уровень добычи жидких углеводородов Роснефти практически в два раза превышает аналогичный показатель ExxonMobil). По нашим оценкам, если бы Роснефть осуществляла свою деятельность в налоговых условиях США и имела бы условия для привлечения финансирования как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год составила бы 45 млрд долл., а текущая капитализация достигла бы 671 млрд долл.», — считают аналитики.

Напротив, если бы ExxonMobil вела свою деятельность в налоговых условиях России, то ее рыночная капитализация составила бы 68,1 млрд долл., отмечается в исследовании.

В свою очередь, журнал «Эксперт», который цитирует исследование, констатирует, что в ВТО рассматривается весь комплекс прямых и косвенных факторов, влияющих на конкурентные условия деятельности, и не раз отмечались прецеденты, когда даже второстепенные обстоятельства были достаточным основанием для ВТО, чтобы принять решение о неравной конкуренции и необходимости введения выравнивающих мер.

«Возможно и нашим регуляторам пора задуматься о том, что могло бы поспособствовать выравниванию конкурентных условий для российских компаний на международном рынке», — отмечает автор публикации.