<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12057631/RTX67T2I-pic905-895x505-39505.jpg">

Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата. Об этом сообщат РИА «Новости».

Он также отметил, что власти ЕС должны продолжать вести диалог с российской стороной, однако пореккомендовал «не ослаблять давление» на Россию.

Кроме того, Бабиш добавил, что Евросоюз должен помочь Украине «в разрешении конфликта с Россией». Премьер также выразил беспокойство относительно влияния СШПА, Ирана и России на Ближнем Востоке, одкуда беженцы переселяются на европейские территории, однако сами три страны от этого не страдают.

Политик сказал, что «Крым не будет возвращен Украине».

Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.