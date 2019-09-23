Reuters назвал сроки восстановления объема добычи нефти в Саудовской Аравии

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В Саудовской Аравии планируют полностью восстановить объемы добычи нефти после атаки дронов на нефтяные объекты страны в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планируется, что работа может быть восстановлена к следующей неделе.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что мировой рынок нефти под угрозой из-за нападения на НПЗ Саудовской Аравии.

14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.