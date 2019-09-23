Почта Банк даст повышенный процент на остаток по счету для новых клиентов-пенсионеров

Почта Банк запустил специальную акцию для пенсионеров: они смогут получить повышенный процент на остаток на текущем счете – до 7% в зависимости от суммы.

«Для этого необходимо впервые получить пенсию на счет в банке в период с 23.09.2019 по 31.01.2020 года и поддерживать остаток на счете не менее 50 тыс. рублей. Повышенная ставка будет действовать до 31 марта 2020 года, а после окончания промопериода вернутся базовые условия банка», — говорится в сообщении финансовой организации.

При этом проценты выплачиваются ежемесячно, капитализируясь на счёте. Кроме того, можно поддерживать и меньшую сумму в остатке – тогда процент на остаток на текущем счете будет чуть меньше.

В банке напомнили, что для пенсионеров и предпенсионеров (согласно закону, этот возраст начинается за 5 лет до достижения пенсионного) действует комплекс специальных условий и сервисов. Это повышенный процент на остаток по сберегательному счету, снижение ставки по кредиту на 2 п.п. годовых, надбавка 0,25 п.п. годовых к ставке по вкладу, кешбэк 3% при оплате в аптеках, на автозаправках, за железнодорожные билеты, бесплатный сервис медицинских, юридических и социальных консультаций «Линия заботы», скидки при заказе лекарств на портале «Мое здоровье» и оплата жилищно-коммунальных услуг без комиссии.