В России появится индекс самогона

Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России вводит новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора университета Алексея Зубца.

По его словам, было проведено специальное исследование, в результате которого выяснилось, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им практически не увеличивается.

Зубец отмечает, что колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, имеются ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются.

Ранее нашли плюс в водке.