Зеленский обсудил с представителями МВФ реформы на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшее сотрудничество и реформы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что темой совещания стали условия поддержки МВФ реформ на Украине, проводимых для усиления макроэкономической стабильности и роста экономики в стране.

Уточняется, что украинский лидер заверил представителей МВФ, что сотрудничество с организацией является важным условиям для усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Ранее сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит в размере $5 млрд на три года.