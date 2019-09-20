Зеленский обсудил с представителями МВФ реформы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшее сотрудничество и реформы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что темой совещания стали условия поддержки МВФ реформ на Украине, проводимых для усиления макроэкономической стабильности и роста экономики в стране.
Уточняется, что украинский лидер заверил представителей МВФ, что сотрудничество с организацией является важным условиям для усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.
Ранее сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит в размере $5 млрд на три года.