Киев намерен возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса

Власти Украины планируют восстановить систему выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко.

Отмечается, что министр не назвал сроки начала выплат.

«Мы восстановим уплату пенсий», — сказал Пристайко.

Других подробностей глава украинского МИД также не привел.

Ранее сообщалось, что Киев принял условия по Донбассу.

Киев согласился с проведением выборов в Донбассе и предоставлением территории особого статуса лишь в том случае, если электоральный процесс пройдет одобрение со стороны наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.