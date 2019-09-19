Названо число российских туристов в Грузии за лето

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Грузию в июне-августе 2019 года посетили 519,2 тысяч россиян, передает «Интерфакс».

По данным Национальная администрация туризма страны, это на 1,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

В июне число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с июнем 2018 года на 30,8% — до 152,2 тыс. человек.

За июль и август их число сократилось на 7,6%, и 8,5%.

По информации администрации туризма, за восемь месяцев текущего года Грузию посетили 1 млн 58,6 тыс. граждан РФ, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года.

Ранее сообщалось, что за август 2019 года доходы грузинской стороны от туризма упали почти на $47 млн или 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.