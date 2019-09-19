Россия назвала условия продления контракта на транзит газа через Украину

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, информирует РИА «Новости».

Главным условием для этого является включение Киевом европейских норм в свои законы. Если оно будет соблюдено, Россия будет готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года.

При этом министр уточнил, что гарантий по срокам пока нет.

Также Новак отметил, что Москва может продлить транзитное соглашение на любой срок, который потребуется Киеву для внедрения законодательства ЕС в свою правовую систему.

Он также поделился впечатлениями от самих переговоров.

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации», — заявил Новак.

Ранее в Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК.