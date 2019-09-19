Россия предложила продлить транзит газа через Украину

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

По его словам, оно будет актуально, если до 1 января 2020 года в украинское законодательство будут внедрены новые требования Европейского союза. Он уточнил, что именно с этой даты российская сторона будет готова «бронировать мощности».

При этом Новак рассказал о рисках, которые Россия видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов и актов. Из-за того, что необходимые сертификации должен делать независимый европейский орган, поэтому нет никаких гарантий о том, что это будет сделано своевременно к оговоренной дате.

Ранее в Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК.