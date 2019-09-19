Правительство выделит около 7 трлн рублей на нацпроекты в 2020-2022 годах

В 2020-2022 годах правительство выделит около 7 трлн рублей из бюджета России на национальные проекты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

По словам премьера, практика внедрения проектных принципов в бюджетный процесс была осуществлена еще в прошлом году.

«Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей», — заявил Медведев.

Как отмечается, средства будут направлены по указу президента президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей.