Уровень безработицы в России установил исторический минимум

Безработных среди россиян в августе стало меньше на 4,3% или на 106 тысяч человек по сравнению с июлем 2019 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Ведомство подчеркивает, что в настоящее время в стране 3 миллиона 258 тысяч человек не имеют постоянной работы.

Численность россиян, которые работают, достигла в августе показателя в 75,7 млн человек или 52% от общего числа населения, уточняет издание.

Стоит отметить, что до этого уровень безработицы устанавливал минимальное значение в 1991 году.

Ранее были названы регионы с тяжелой обстановкой на рынке труда.