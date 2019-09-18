Трамп раскритиковал ФРС США после снижения базовой ставки
Американский президент Дональд Трамп вновь остался недоволен работой ФРС США после того, как стало известно о снижении базовой ставки. Об этом он написал в твиттере.
Он отметил, что глава управляющего совета Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опять потерпел неудачу.
«Нет смысла, не видения!», — возмутился Трамп.
Он подчеркнул, что считает работу регулятора ужасной.
До этого Трамп уже сомневался в умственных способностях ФРС. Американский лидер пожаловался на то, что Соединенные Штаты тратят финансовых средств больше, чем конкуренты, в том числе Германия.
Ранее сообщалось, что ФРС США вновь снизила базовую ставку.