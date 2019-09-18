ФРС США вновь снизила базовую ставку

Федеральная резервная система Соединенных Штатов снизила ставку второй раз подряд после десятилетней паузы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 — 2%. До этого показатель был — 2 - 2,25% годовых.

Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.

Кроме того, федрезерв США повысил прогноз по росту ВВП страны в 2019 году. Теперь он составит 2,2% против оценки июня в 2,1%.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп усомнился в умственных способностях ФРС.