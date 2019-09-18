Факты вины Ирана в атаках на нефтяные объекты собрали в Саудовской Аравии
Официальный представитель минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики рассказал, что страна собрала доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты страны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя, иранская сторона пыталась сфальсифицировать данные, перебросив вину на Йемен. Однако выяснилось, что удары были произведены при помощи Ирана с использованием иранских высокоточных крылатых ракет. Он отметил, что Иран выпустил на нефтяные объекты Saudi Aramco 18 ракет, а также в нападении участвовали семь беспилотников.
«Дроны использовали продвинутую систему позиционирования», — пояснил аль-Малики.
Полковник отметил, что все собранные доказательства будут переданы союзникам страны.
Ранее в Saudi Aramco рассказали о последствиях атаки на нефтяные объекты.