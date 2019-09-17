США ввели новые санкции против Венесуэлы
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Соединенные Штаты расшили санкционные меры против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт минфина США.
Как говорится в заявлении, санкции коснулись еще трех физических лиц и 16 компаний.
Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Тогда США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Как отмечается, большая часть венесуэльской сырой нефти нуждается либо в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.