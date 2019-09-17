США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты расшили санкционные меры против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт минфина США.

Как говорится в заявлении, санкции коснулись еще трех физических лиц и 16 компаний.

Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Тогда США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Как отмечается, большая часть венесуэльской сырой нефти нуждается либо в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.