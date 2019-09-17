Суд Болагрии снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

В Болгарии суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering.

Ранее в Болгарии заявили, что завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» планируется до конца 2020 года.

В августе немецкие СМИ писали, что Россия обгоняет США по газу на рынке Европы.